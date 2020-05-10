"القوى العاملة" تفض إضراب 1200 عامل بمصنع ملابس بالإسماعيلية

أعلنت وزارة القوى العاملة من خلال مديرية القوى العاملة بالإسماعلية، فض إضراب 1200 عامل بمصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية، وذلك بعد توقف العمال عن العمل داخل صالات الإنتاج مطالبين بصرف أجورهم المتأخرة عن شهر أبريل 2020، وامتنعوا عن أداء مهام عملهم وأوقفوا خطوط الإنتاج بالكامل داخل المصنع.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، أصدر توجيهات عاجلة لمدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية ياسر سعيد، بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه بمتابعة آخر تطورات الموقف حول إضراب العاملين بالشركة، تلقى وزير القوى العاملة من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة ما يفيد من تمكن المديرية من فض إضراب 1200 عامل بالمصنع.

وأشار إلى أن مدير المديرية انتقل إلى مقر المصنع واجتمع مع ممثلي أصحاب الشركة -رأس مال هندي- حيث تبين بالبحث مرور الشركة بضائقة مالية نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وعدم قدرة عملائها في الوفاء بالتزاماتهم في مواعيدها مما أدى إلى الأضرار بموقفها المالي، وعدم توفر السيولة اللازمة لصرف أجور العمال بالمصنع والتي تقدر بـ5 ملايين جنيه شهريا.

وجرى الاتفاق على منح الشركة مهلة لتدبير المبالغ اللازمة لصرف الأجور على أن يتم الصرف يوم الأحد 17 مايو الجاري على أن يمنح العمال إجازة لمدة أسبوع حتى تاريخ صرف الأجور.

كما تم التشديد على إدارة الشركة بضرورة العمل بجدية على صرف الأجور والرواتب العاملين في الموعد المتفق عليه.

وطالب وزير القوى العاملة مديري مديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية بالتواجد داخل مناطق العمل والإنتاج، للتعرف على مشاكل العاملين، ومحاولة احتوائها، لمساعدة طرفي العملية الإنتاجية، لتحقيق مزيد من التفاهمات المشتركة.