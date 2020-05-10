خليك في البيت.. طريقة السداد الإلكتروني لمخالفات المركبات

أوضحت النيابة العامة في بيان عنها أمس، أنّه حِرصا من النائب العام على استمرار تفعيل سياسة التحول الرقمي لإنفاذ القانون بالنيابة العامة، وتوفير بعض الخدمات المقدمة إلى المواطنين إلكترونياً، عن بُعد للحد من الاختلاط بين جمهور المواطنين حفاظا على سلامتهم وسلامة أعضاء النيابة العامة والموظفين على مستوى محافظات الجمهورية إزاء التصدي لفيروس كورونا، وتوفيرا للوقت والجهد، فالنيابة العامة تُذَكِّر بأفضلية استخدام خدمات المرور الإلكترونية بنيابات المرور على مستوى محافظات الجمهورية عن التردد على مقار تلك النيابات للحصول عليها.

وتقدم "الوطن" فيما يلي طريقة السداد الإلكتروني لمخالفات المركبات، وفقا لما نشرته إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون، استمرارا لسلسة الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

طريقة سداد مخالفات المركبات إلكترونياَ

قدّم مركز معلومات النيابة العامة بإدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون، خدمات نيابات المرور، وهي خدمة الاستعلام عن المخالفات المسجلة علي رخص التسيير بأنواعها ورخص القيادة، والاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة.

ـ الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة من هنا.

ـ الضغط على أيقونة الدفع.

ـ كتابة بيانات توصيل الشهادة بدقة، في الخانة المخصصة لها، ثم الضغط على إرسال الطلب، تظهر تفاصيل السداد.

ـ التأكيد على طريقة الدفع إلكترونيا عند ظهور رسالة التأكيد.

ـ كتابة تفاصيل البطاقة الائتمانية المستخدمة للدفع داخل الخانات المخصصة لها.

الخدمات توفرها النيابة العامة عبر موقعها الرسمي بالشبكة المعلوماتية www.ppo.gov.eg، اعتمد النائب العام إطلاقها مُنذ الخامس والعشرين من شهر مارس الماضي، وتهيب النيابة العامة بالمواطنين استخدام تلك الخدمات لتجنب تعريض أنفسهم وغيرهم لمخاطر الاختلاط التي تسعى الدولة ومؤسساتها للحد منها خلال الفترة الراهنة.