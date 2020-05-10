الكاظمي يحيل عبد المهدي وطاقم حكومته إلى التقاعد

أحال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم، سلفه عادل عبد المهدي وطاقم حكومته، إلى التقاعد، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وجاء في الوثائق الحكومية: "بالنظر لمنح مجلس النواب العراقي بدروته الانتخابية الرابعة، الثقة للحكومة العراقية وأدائها اليمين الدستورية، واستنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الدستور قررنا ما يأتي:"أولا - إحالة السادة والسيدات ورئيس أعضاء الحكومة العراقية السابقة المشار اليهم لاحقا الى التقاعد بدءا من تاريخ 2020/5/7، ثانيا- تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا الأمر".