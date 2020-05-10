25 ألف فدان زيادة في المساحة الزراعية بالوادي الجديد

قال المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، إنه جرى الانتهاء من عمل الحصر للموسم الشتوي 2019/2020، حيث بلغ مساحة إجمالي الزمام المنزرع 432842 فدانًا، وزاد الزمام المنزرع للمحافظة عن العام 2018/2019 بمساحة قدرها 24791 فدان، حيث كان الزمام المنزرع موسم 2018/2019 قدره 408061 فدانًا .

وأضاف أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح بلغت هذا العام 192701 فدان علي مستوي المحافظة وكانت العوينات بها أكبر مساحة منزرعة قمح بلغت 89027 فدان، حيث تتولى إدارة الشؤون الزراعية بمديرية الزراعة متابعة حصاد وتوريد القمح يوميا علي مستوي المحافظة، بينما تتولى الجمعيات التعاونية الزراعية هذا العام التنسيق مع الجمعيات المركزية لتجميع القمح من المزارعين وتوريده إلي صومعة الوادي الجديد مساهمة منها في أداء خدمة ممتازة للفلاحين تفاديًا لظروف النقل وبعد المسافة داخل المحافظة.

وأوضح "رضوان"أن المديرية بالتنسيق مع إدارة التقاوي، توفر تقاوى عالية الإنتاجية من القمح مما ترتب عليه زيادة الكمية التي جري توريدها من القمح بمقدار 50100 طن، حيث كانت العام السابق 206812 طن، مشيرا إلى حصاد 167 ألف فدان قمح على مستوى مراكز المحافظة وتوريد 86 ألف طن قمح للصوامع داخل وخارج المحافظة، وتوريد حوالى 25 ألف طن لصوامع الخارجة والعوينات بواقع 16 ألف طن لصومعة الخارجة، وحوالي 9 ألاف طن لصومعة العوينات، فيما بلغت كمية القمح المورد خارج المحافظة حوالى 60 ألف طن، وجرى حصاد قمح 167 ألف فدان من إجمالي 192701 فدان منزرعة بالمحصول بزمام الوادي الجديد.