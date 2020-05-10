2 يونيو.. السعودية تستضيف مؤتمر المانحين لليمن

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة، أن السعودية تستضيف مؤتمر المانحين لليمن في 2 يونيو حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الأحد، إن ما نشرته ميليشيا الحوثي بترحيل السعودية لـ800 شخص من الجنسية الصومالية إلى اليمن عبر محافظة الجوف غير صحيح.

وأضاف المالكي، أن هذه المزاعم ما هي إلا امتداد للأعمال والتصرفات غير الإنسانية التي تنتهجها الميليشيا الحوثية الإرهابية ضد المهاجرين من الدول الإفريقية إلى اليمن وفقا لقناة "العربية".

وأوضح المتحدث باسم التحالف، أن ميليشيا الحوثي قامت في شهر أبريل 2020 بالتهجير والإجبار على النزوح تحت تهديد السلاح لأكثر من 8 آلا شخص من المهاجرين من الدول الإفريقية إلى اليمن ودفعهم باتجاه أراضي المملكة ومن بينهم النساء والأطفال، في محاولة منها لاستغلال الأوضاع العالمية بتفشي فيروس كورونا ومحاولة إرباك أمن الحدود واستثارة المنظمات الدولية غير الحكومية.

لكن السعودية، وفق تأكيد المالكي، تعاملت مع هذه الحالات بكل إنسانية، وقدمت لهم كل الخدمات اللازمة من خدمات طبية وإعاشية وإيوائية.