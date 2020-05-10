مستشفى بنها الجامعي يستعد لاستقبال مصابي كورونا

عقد الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب بجامعة بنها، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، اجتماعا مع مسؤولي المستشفيات الجامعية ورؤساء الأقسام الجراحية، لمناقشة تنظيم سير العمل خلال الفترة الراهنة.

وناقش الاجتماع بحضور الدكتور طارق العيسوي مدير المستشفى والدكتور عمرو الدخاخني مدير المستشفى للشؤون العلاجية، الإجراءات العاجلة التي ستتخذها مستشفيات بنها الجامعية تمهيدًا لتحويلها إلى مستشفى عزل صحي، وكيفية إدارة العمل بما لا يخل بمسؤولويتها الاجتماعية تجاه المواطنين.

وتناول اللقاء كيفية تشغيل غرف العمليات الجديدة، التي جرى إنشاؤها على أحدث طراز بنظام الكبسولة.

من جانبه، أكد مصطفى القاضي، إنشاء وتجهيز 10 غرف للعمليات بالمستشفى، بتكلفة 60 مليون جنيه تشمل جميع التخصصات ومزودة بأحدث التقنيات.

وأضاف، أن تلك الخطوة بتهدف إلى رفع كفاءة المستشفى وتقديم خدمة أفضل للمرضى، مشيرا إلى أنه جرى وضع خطة عمل عاجلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالمستشفى.

ولفت إلى تعقيم جميع أقسام المستشفى والعنايات المركزة بمادة H2O2 ذات معدل الأمان العالي، تمهيدًا لاستئناف العمل تدريجيًا بمستشفيات بنها الجامعية.