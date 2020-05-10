الأعلى للإعلام: مليون جنيه مبلغ تأميني لإصدار صحيفة يومية

حددت لائحة تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية التي أقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم، ضوابط تأسيس الصحف الورقية والإلكترونية.

ونصت المادة الثانية من اللائحة على أن يُشترط في تأسيس الصحف الورقية أو الإلكترونية التي يصدرها الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو الأحزاب السياسية أن تُودع عن كل إصدار مبلغ تأميني في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري.

وتابعت اللائحة: ويكون هذا المبلغ مليون جنيه مصري للإصدار اليومي، وتسعمائة ألف جنيه مصري للإصدار الأسبوعي، وثمانمائة ألف جنيه مصري للإصدار الشهري أو الإقليمي اليومي، وسبعمائة ألف جنيه مصري للإصدار الإقليمي الأسبوعي، وستمائة ألف جنيه مصري للإصدار الإقليمي الشهري؛ وذلك للوفاء بالمتطلبات المالية للصحيفة الورقية أو الإلكترونية حال توقفها عن الصدور وتخلفها عن سداد التزاماتها أو ديونها.

وتزداد هذه المبالغ بنسبة 10% كل خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

ونصت المادة الثالثة من اللائحة على أن تلتزم الصحف الإلكترونية بأن تصدر بصفة دورية وفي مواعيد منتظمة يومية أو أسبوعية أو شهرية، ويكون الإصدار بواسطة أحد الملفات الوثائقية الإلكترونية التي تُستخدم لتحميل محتوى الصحيفة كاملًا.