بالصور.. عزل المدينة الجامعية في أسيوط يحتفل بعيد ميلاد مريضة بكورونا

احتفل الطاقم الطبي والإداري بمستشفى عزل المدينة الجامعية بأسيوط، والتى تم تجهيزها من قبل وزارة الصحة والسكان لتصبح مستشفى عزل للمصابين بفيروس كورونا بعيد ميلاد إحدى المريضات وشفاء عدد من المصابين بالفيروس ومغادرتهم للعزل بعد التأكد من شفائهم وسلبية تحاليلهم بالكامل.

وأكد مصدر طبي من داخل عزل المدينة الجامعية بأسيوط، أن المستشفى استقبلت حالات متنوعة على مدار الأيام الماضية، وقدم الفريق الطبي بالمستشفى مجهودات كبيرة لخدمة كافة المرضى خلال فترة الحجر الصحي داخل المستشفى على مدار الأيام الماضية، وبالفعل تعافي عدد كبير من الحالات بالمستشفى مؤخراً، وتم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لخروجهم بحالة جيدة بعد التعافي من الفيروس.

وأضاف المصدر أنه من المقرر أن يتم توفير طواقم طبية جديدة داخل المستشفى عقب إنتهاء فترة عمل الفريق الأول داخل المستشفى على مدار الفترة الماضية.