الأوقاف تنشر أسماء الناجحين في مسابقتي إيفاد القراء والأئمة لشهر رمضان

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، أسماء المرشحين للإيفاد خلال شهر رمضان المقبل وفق ما يأذن به الله تعالى، للقراء والأئمة، من أوائل مسابقة إيفاد رمضان لهذا العام، وكذلك الذين لم يتمكنوا من السفر في شهر رمضان العام الماضي، وأوائل مسابقة الأئمة القراء في صلاة التراويح، وأوائل المسابقة الثقافية الكبرى، وأول مسابقة اللغة العربية، وعددهم (44) موفدا.

وجاء الاعتماد فى إطار رسالة وزارة الأوقاف المصرية في نشر صحيح الإسلام في مختلف دول العالم، وفي إطار خطتها لإيفاد القراء والأئمة إلى الخارج.

رابط أسماء الناجحين:

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