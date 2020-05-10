لأول مرة.. أحمد فهمي يغني راب

كشف أحمد فهمي أنه يستعد خلال الفترة القادمة لطرح أغنية راب، وأكد أنه يغني هذا اللون للمرة الأولى لكنه متحمس لذلك اللون، جاء هذا خلال لقاء له مع هند صبري في برنامجها على اليوتيوب "مش مسلسل هند صبري".

وقال فهمي إنه مازال في لبنان حتى الآن، حيث كان يوجد هناك من أجل تصوير مسلسل "أسود فاتح" لهيفاء وهبي، وكان من المفترض عرضه في السباق الرمضاني قبل خروجه بسبب كورونا.

مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.