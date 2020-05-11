بوابات تعقيم ذاتية بشركة مياه أسيوط والوادي الجديد.. "خطوة كويسة جدا"

قبل ظهور أول حالة إصابة في مصر بفيروس كورونا المستجد في مصر، كانت إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، لها السبق في تشكيل لجنة وقائية، بعد بدء الحديث عن انتشار فيروس كورونا في بعض الدول الأوروبية، حينها جرى عمل خطة متكاملة للتعامل مع الفيروس فور ظهور أولى الحالات في مصر، وذلك من خلال العمل على تأمين الموظفين بشكل كافي، وتوفير القفازات إلى جانب الكمامات وأدوات التعقيم، والاهتمام بصحة المترددين على المحطات التابعة للشركة من المواطنين.

تقول أمل جميل مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالشركة، إنه عقب ظهور الفيروس عالميا درست اللجنة الوقائية بدارسة الوضع الوبائي، ومن ثم عملت على ضمان استمرار العمل داخل المحطات لما لها من أهمية قصوى، حتى تتوقف تلك المحطات عن العمل: " وزعنا 15 ألف بخاخة جيب بحجم 70 ملي، وعدد 150 ألف زوج قفازات طبية و140 ألفا و500 بخاخة 500 ملي جيب لتعقيم المترددين على الشركة، إلى جانب توفير 3500 كمامة N95 للاستعمال الشخصي للصف الأمامي من المحصلين و20 جهاز لقياس درجة الحرارة.

وأضافت مدير عام العلاقات العامة والإعلام لـ"الوطن"، أن الشركة اشراء 25 كابينة تعقيم من مصنع حلوان الحربي 999: "الكابينة عبارة عن جهاز يستخدمه الأفراد قبل دخولهم إلى المباني المختلفة، وتعقيم هؤلاء الأفراد سواء الأيدي أو الملابس والأجزاء الظاهرة من الجسم للتخلص من أية ميكروبات أو بكتيريا أو فيروسات، وذلك قبل الدخول إلى المباني لضمان عدم نقل العدوى و لضمان التعقيم الكامل".

وأكدت جميل أنه سيجرى تغطية جميع المراكز التابعة للشركة بأسيوط والوادي الجديد ومراكز خدمة العملاء والمحطات الكبرى والدواوين العامة على مستوى الشركة: "هيتم تدعيم أي مبنى يتبع الشركة ويضم أكثر من 50 موظفا أو مترددا لمنع انتشار العدوى".

وأوضحت: "كابينة التعقيم هذه تأتي مصممة بمواصفات فنية بأبعاد ثلاثية مزودة بماتور رفع مياه نصف حصان ومفتاح PUSH BUTTON، كما تضم الكابينة دائرة محلول تعقيم سعة 25 مترا، و12 رشاشا موزعين من الأمام والخلف، وذلك لضمان إتمام عملية التطهير الشاملة للأفراد من مختلف الجوانب.

وتشير جميل إلى أنه جرى البدء في تصنيع كابينة تعقيم، بالجهود الذاتية بمياه أسيوط: "قسم الدعم الفني بالتعاون مع قطاع المعامل بيصنع حاليا تحت إشراف اللجنة الوقائية جهاز تعقيم خاص، على أن يحدد قطاع المعامل المادة اللي هتسخدم في الرش إلى جانب والنسب التي لاتضر بالجلد أو تعيق عملية التنفس".

ويقول المهندس محمد عثمان مدير تنفيذ المشروعات بالشركة، إن هذه المبادرة جيده ولها أثر طيب على موظفي الشركة حيث شعر الجميع أن أمنهم الصحي أولوية لدى إدارة الشركة: "البوابات دي بتأمن المواطن وبتأمني أنا كمان، وأي حد مننا بيدخل لازم يتعقم الأول، وعندي في الديوان فيه 3 بوابات واحدة عند المبنى الإداري وواحدة عند القطاع المالي والتجاري والمشروعات والتالته بره خالص خاصة بالمواطنين إلى جانب بعض الموظفين".

ويشير مدير تنفيذ المشروعات إلى أن تلك البوابات منحتهم أمان يقترب من 60%، إلى جانب أنها قللت من استخدام الكحول: "نادرا ما بستخدم كحول، لأن الشركة وفرت لنا إلى جانب البوابات، وسائل تعقيم ومطهرات، وشايف أن دي خطوة كويسة جدا وأتمنى كل الشركات تطبقها".

وتحدث محمد مصطفى، 42 سنة أحد مواطني منطقة البداري بمحافظة أسيوط، حيث أنه بمجرد علمه بتركيب تلك الأجهزة شعر بسعادة غامرة، وذلك لأنه يتردد أحيانا على محطات الشركة: "خطوة حلوه أوي وبتوفر لينا وللموظفين الحماية والأمان".

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