بوتين: هناك من حاول تفكيك روسيا من الداخل قبل 20 عاما

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الذين مولوا الإرهاب في شمال القوقاز الروسي قبل 20 عامًا، أرادوا تفكيك روسيا من الداخل، وكانت الفرصة متاحة لتنفيذ خططهم، وفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف بوتين في حديث تلفزيوني: "فرّق تسد. الذين يريدون تقسيمنا يريدون أن يحكمونا. يمكن تطبيق ذلك في العلاقات بين الدول، أو في ما يتعلق بدولة معينة في محاولة لتدميرها من الداخل. ثم كانت لديهم كل الفرص، لتحقيق وتنفيذ هذه الخطة البشعة، يجب أن نعلن ذلك بصراحة".

وأضاف الرئيس الروسي في حديث كرّسه للذكرى العشرين لهزيمة الإرهاب في شمالي القوقاز، وتم تسجيله في قرية بوتليخ في داجستان في 12 سبتمبر 2019، ونُشر اليوم لأول مرة: "هذه المحاولات لم تقتصر على القوقاز، بل سجلت في الشمال، والشمال الغربي، ووسط البلاد، وفي منطقة الأورال، وفي كل مكان. كانت مدونة وموجودة في ما يسمى بدساتير مختلف الجمهوريات، في 60 منها. في هذه الدساتير أو المواثيق، دوّن كل شيء باستثناء عبارات انتماء هذه الكيانات لروسيا الاتحادية".