"تعليم بنها": تسلمنا 25 ألف بحث من الطلاب خلال يومين
كتب:
حسن صالح
08:23 م | الأحد 10 مايو 2020
تقفد عبد الرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمة، اليوم الأحد، تسليم الطلاب للأبحاث بمدرسة أحمد سمير رمضان، ومدرسة بلال بن رباح بكفر الجزار التابعين لإداراة بنها، وشدد "فتح الباب" على تنفيذ تعليمات الوزارة في عملية الااستلام مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، تطبيقا لخطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا،
وقال فتح الباب إن المدارس تلقت اليوم 25 ألف و77 بحثا، من تلاميذ الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الإعداي، وأضاف أنه سيتم متابعة سير عملية تسليم الأبحاث ورقيا لمن يتعذر عليه رفع البحث إليكترونيا، وذلك من خلال المتابعة الميدانية وغرفة العمليات بالإدارة بالتنسيق مع غرفة عمليات المديرية الرئيسية مع توفير جميع التيسيرات لمختلف الحالات. وأوضح فتح الباب أنه لا تفضيل ولا تمييز بين من يقدم البحث على المنصة أو إلى المدرسة، فالكل سواء، مطمئنا الأهالي بعدم القلق والاطمئنان الكامل طالما تم تسليم البحث سواء إليكترونيا أو ورقيا، مؤكدا على أنه سيتم التواصل مع المتخلفين عن تقديم الأبحاث لمساعدتهم في إنجاز ذلك.
وذكر فتح الباب أنه أعطى تعليمات لمديري المدارس بإعطاء كل من سلم بحثه إيصالا معتمدا ومختوما بخاتم المدرسة حتي يطمأن ولي أمر التلميذ، وشدد فتح الباب علي لجان الاستلام بأن يقوموا بتوعية أولياء الأمور ويردوا على كافة استفسارتهم، قائلا أن الأمر بسيط وسهل جدا ولا يستدعى القلق، لأن الوزارة أتاحت التسليم الورقي، سواء مكتوب "ورد" أو بخط اليد تيسيرا على أولياء الأمور ولعدم السماح باستغلالهم من قبل السيبرات وأصحاب النفوس الضعيفة.رافق مدير الإدارة مصطفى عثمان مسؤول العلاقات العامة بمكتب المدير العام.