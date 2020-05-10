"تعليم بنها": تسلمنا 25 ألف بحث من الطلاب خلال يومين

تقفد عبد الرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمة، اليوم الأحد، تسليم الطلاب للأبحاث بمدرسة أحمد سمير رمضان، ومدرسة بلال بن رباح بكفر الجزار التابعين لإداراة بنها، وشدد "فتح الباب" على تنفيذ تعليمات الوزارة في عملية الااستلام مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، تطبيقا لخطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا،

وقال فتح الباب إن المدارس تلقت اليوم 25 ألف و77 بحثا، من تلاميذ الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الإعداي، وأضاف أنه سيتم متابعة سير عملية تسليم الأبحاث ورقيا لمن يتعذر عليه رفع البحث إليكترونيا، وذلك من خلال المتابعة الميدانية وغرفة العمليات بالإدارة بالتنسيق مع غرفة عمليات المديرية الرئيسية مع توفير جميع التيسيرات لمختلف الحالات. وأوضح فتح الباب أنه لا تفضيل ولا تمييز بين من يقدم البحث على المنصة أو إلى المدرسة، فالكل سواء، مطمئنا الأهالي بعدم القلق والاطمئنان الكامل طالما تم تسليم البحث سواء إليكترونيا أو ورقيا، مؤكدا على أنه سيتم التواصل مع المتخلفين عن تقديم الأبحاث لمساعدتهم في إنجاز ذلك.

وذكر فتح الباب أنه أعطى تعليمات لمديري المدارس بإعطاء كل من سلم بحثه إيصالا معتمدا ومختوما بخاتم المدرسة حتي يطمأن ولي أمر التلميذ، وشدد فتح الباب علي لجان الاستلام بأن يقوموا بتوعية أولياء الأمور ويردوا على كافة استفسارتهم، قائلا أن الأمر بسيط وسهل جدا ولا يستدعى القلق، لأن الوزارة أتاحت التسليم الورقي، سواء مكتوب "ورد" أو بخط اليد تيسيرا على أولياء الأمور ولعدم السماح باستغلالهم من قبل السيبرات وأصحاب النفوس الضعيفة.رافق مدير الإدارة مصطفى عثمان مسؤول العلاقات العامة بمكتب المدير العام.