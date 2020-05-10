تبدأ من الغد.. مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة للمتخلفين

منذ اللحظة الأولى التي اتخذت فيها الحكومة المصرية عددا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الأمر الذي أثر على العمالة غير المنتظمة بالسلب، ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، إلى توجيه منحة للعمالة غير المنتظمة وقدرها 1500 جنيه، مقسمة على 3 أشهر هي أبريل ومايو ويونيو، وقد تم صرف منحة شهر أبريل من يوم 13 وحتى 16 أبريل الماضى.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة للمتخلفين

وأعلنت وزارة القوى العاملة عن استكمال صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة للمتخلفين، خلال الفترة من 11 إلى 18 مايو الجارى، وفقًا لقرار اللجنة الوزارية التي تضم في عضويتها وزارات القوى العاملة والتخطيط والتضامن الاجتماعي والتموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات الأخرى المعنية.

كيف سيتم صرف منحة العمالة غير المنتظمة؟

تم صرف المنحة للمرة الأولى من خلال رسالة نصية، يتم إرسالها من رقم 2030 على رقم تليفون العامل المسجل قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف، مع إعطاء العامل فيزا مجانية يقوم من خلالها بصرف الدفعتين التاليتين من المنحة، حيث سيتم صرف المنحة بشكل أسرع من خلال ماكينات ATM الموجودة في مكاتب البريد أو البنك الزراعي.

أما موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة فلم يتم تحديدها حتى الآن، وإن أعلنت وزارة القوى العاملة أنها ستكون قبل عيد الفطر المبارك.

الاستعلام عن أحقية العامل في المنحة

يمكن الاستعلام عن قبول المتقدم من عدمه من خلال الاتصال على الرقم الساخن 142 الذي حددته وزارة الاتصالات فقط، ولا توجد أى وسيلة أخرى.

هل تم فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة؟

للمرة الثانية نفت وزارة القوى العاملة فتح باب التسجيل مرة أخري، مؤكدة أن الروابط الإلكترونية التي تنشر على بعض المواقع الكاذبة هي خادعة ولا علاقة لها بالوزارة.