إصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال جنوب الخليل

أصيب شابان فلسطينيان برصاص قوت الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في مخيم الفوار جنوب الخليل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقالت مصادر محلية في الخليل، إن مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال عند مدخل مخيم الفوار، وأطلق الجنود الرصاص الحي والمعدني، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي، والآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، استولت في وقت سابق، على السلطة البلدية في منطقة الخليل من السلطة الفلسطينية تحت ذريعة إنشاء مصعد كهربائي في الحرم الإبراهيمي الشريف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن قوات الاحتلال استولت اليوم، على السلطة البلدية من السلطة الفلسطينية في الخليل، حيث أصدرت وزارة جيش الاحتلال الموافقة النهائية على بناء مصعد كهربائي لتسهيل صعود الذين يستخدمون الكرسي المتحرك.