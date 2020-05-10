وصول 233 مصريًا من العالقين ببريطانيا لمطار مرسى علم

استقبل مطار مرسي علم الدولي منذ قليل رحلة طيران قادمة من مطار لندن وعلى متنها 233 راكب من المصريين العالقين في بريطانيا وذلك ضمن رحلات الجسر الجوي التى أقرتها الحكومة المصرية بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة لإجلاء المصريين العالقين بالخارج .

كان مطار مرسي علم الدولي، استقبل صباح اليوم الأحد رحلة طيران قادمة من واشنطن وعلى متنها 298 راكب من المصريين العالقين في أمريكا، وحسب مصدر ملاحي بمطار مرسى علم الدولي من المقرر وصول رحلة طيران أخرى قادمة من روما مساء اليوم الأحد وعلى متنها عدد من المصريين العالقين في الخارج.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريحات صحفية، أن جيمع المصريين العائدين من الخارج يخضعون لإجراءات الحجر الصحي لدى وصولهم بمطار مرسى علم الدولي بواسطة فرق من الحجر الصحي والطب الوقائي ويتم تسكينهم في أحد الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي بمرسي علم وذلك لمدة أسبوعين .

من جانبه، قال أسامة منير رئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، لـ"الوطن" إنه تم تخصيص عدد من الأتوبيسات السياحية المعقمة لنقل الركاب المصريين العائدين من الخارج وذلك عبر مجموعات منعا للتكدس و الزحام، وتم تجهيز فنادق الإقامة بمرسى علم تحت إشراف طبي كامل وذلك كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا.