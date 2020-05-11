وجبات إفطار لتشجيع الأطفال على الصيام.. وصاحبة الفكرة عندها 5 سنين

يحتاج الأطفال إلى دعم معنوى يشجعهم على الصيام فى شهر رمضان، الأمر الذى دفع آية أشرف، وطفلتها «حور» 5 سنوات، إلى إعداد وجبات إفطار وحلويات، وتوزيعها على الصائمين الصغار، خصوصاً غير القادرين فى مدينة الشروق، لتشجيعهم على الصوم ولو لساعات محدودة.

«بنتى اللى اقترحت عليا إننا نعمل أكل وحلويات ونوزعهم على الأطفال عشان نفرّحهم ونشجعهم على الصيام»، كلمات «آية»، التى وزعت الوجبات تحت إشراف مطبخ «سواعد الخير» بالمدينة، مؤكدة فرحتها بفكرة طفلتها التى تعكس مدى وعيها، ولذا تشجعت على تنفيذها: «بعد ما جمعنا التبرعات اشتريت بيها فراخ وخضار وطماطم ورز وطبخته، وبنتى ساعدتنى بالمناولة وتقفيل العلب ورصها فى الشنط، وحطينا مع كل وجبة شيكولاتة وبسكويت عشان نفرّح الأطفال»، وتتنوع الوجبات بين فراخ وأرز ولحمة وخضار وسلطة وكشرى، وقامت بتوزيع الوجبات قبل دقائق قليلة من أذان المغرب، واصطحبت طفلتها معها، لتكون شاهدة على هذا العمل الخيرى.

وزعت «آية» هذه الوجبات على الأطفال تحت سن الـ18 عاماً: «دايماً كنا بنوزع وجبات إفطار كل سنة فى رمضان على الأسر الفقيرة والأرامل والمطلقات، لكن المرة دى عملنا حساب الأطفال ووصّلنا الوجبات لبيوتهم عشان نشجعهم على الصيام»، ولمست «آية» نجاح مبادرتها سريعاً، حينما وجدت الأطفال سعداء بالوجبات، ووعدوها بالالتزام فى الصيام كل عام، وكذلك الانتظام فى الصلاة أيضاً: «اتبسطت جداً بردود الفعل واتبسطت كمان من وعى بنتى فى سنها ده، واطمنت إنها لما تكبر هتقدر تعمل الخير من غير تردد»، وأكدت «آية» أنها خلال عملية التوزيع حرصت على التطهير والتعقيم الجيد قبل توصيل الوجبات للأطفال.