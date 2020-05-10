الإفتاء تحذر من التنمر بالوالدين: "إكرامهم إجلال لله"

شدد الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أن الإسلام أمر الإنسان بأن ينظر إلى من هم أكبر سنًا منه باحترام.

وأضاف خلال لقائه عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الدين جعل التقدم في السن، في حد ذاته شيئًا له نظرة أمام الله سبحانه وتعالى، وأن الاحترام بأن يشعر الشخص أن المتقدم في السن عنه يكون عليه جميل.

واستشهد الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بالحديث النبوي الشريف "إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المقسط".

وأشار إلى أن توقير كبار السن واجب، والشعور بأن له جميل، موضحًا أن أكبر جميل أن الإنسان بخدمة من هم أكبر سنًا منه يسجل لنفسه أمام الله ما ينفعه إذا تقدم به السن.

وأردف، أن هذا الجميل سيعود على الشخص بعد ذلك حيث ينبغي أن يشعر الإنسان أنه ليس متفضلًا بحسن معاملة من هم أكبر سنًا حتى لو لم يكونوا من المرضى.

كما حذر الدكتور خالد عمران، من التنمر اللفظي، أو النظرة كما ينبغي أن يقول الإنسان قولًا كريمًا لهما.