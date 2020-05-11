ضمن "حياة كريمة".. إنشاء 134 منزلا ومد طرق وحفر خزانات في 5 قرى بمطروح

تنفذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عددًا من المشروعات في 5 قرى بمحافظة مرسى مطروح، هي سيدى شبيب وزاوية العوامة بمركز الضبعة، وبهب الدين بسيوة، وسيدنا هود بمركز الحمام، وأبو مزهود بمركز ببراني، وفقًا للمخطط الموضوع والأعمال المدرجة به.

ويجرى تنفيذ مشروعات تمهيد ورصف طرق ومداخل القرى بطول إجمالى 12 كم، بتكلفة 14 مليون جنيه، فى قرى بهي الدين وسيدنا هود وزاويه العوامة وسيدى شبيب، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بمطروح.

وقال المهندس حسين السنينى منسق وحدة حياة كريمة بمطروح، إن إجمالى الطرق المنفذة 12 كيلو متر، موزعة على القرى الأربع هي سيدنا هود وسيدى شبيب وزاوية العوامة وبهى الدين، وتستهدف ربط عدد من التجمعات السكنية ببعضها، لتحسين مستوى الطرق داخل القرى، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من هذه المشروعات مع نهاية شهر مايو الجاري.

وأوضح أن المشروعات المركزية التى أُدرجت فى المبادرة للعام المالي 2019 / 2020، تتضمن إنشاء مدرسة أولاد هيوب تعليم أساسى بقرية زاوية العوامة، والإسناد لهيئه الأبنية التعليمية مركزيا، ودراسة إنشاء 5 خزانات صرف صحى، و134 وحدة سكن كريم من رفع كفاءة منازل أو بناء منازل جديدة، موضحًا انتهاء التنفيذ بنسبة 100% من خلال جمعية الأورمان.

وأشار إلى المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للمحافظة 2019 /2020، فى مجال الطرق، حيث تم الانتهاء من رصف 3 طرق، وتدعيم 3 مشروعات لأعمدة إنارة ومحولات بالقرى المستهدفة، وإنارة 10 منازل بالطاقة الشمسية بقرية أبو مزهود ببرانى، كما أجريت مشروعات إضافية منها في مجال الشباب والرياضة، حيث جارى رفع كفاءة مراكز شباب القرى الخمسه، وإنشاء ملعب خماسى بقريه زاويه العوامة.

فى قطاع البنية التحتية، أوضح أنه جاري صيانة وحدات صحية، ووحدات بيطرية ، ووحدات إجتماعية، وفى قطاع الطرق جاري رصف 7 طرق بالقرى المستهدفة، وفى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى جارى إنشاء 19 خزانًا لتجميع مياه الأمطار سعة الخزان 100م3، وإنشاء 8 خزانات بقرية سيدى شبيب لتجميع مياه الأمطار بالقرية سعة 100م3، وتم تسليم 5 مواقع منها.

وأكد "السنيني" إنشاء خزان تحليل لا هوائي بدون مصرف، ورصف طريق بطول 3.5 كم بالقرية، ورفع كفاءة مدخل القرية ،ورصف طريق لمسافة 1.3كم، إنشاء خزان مياه أرضى بالوحدة الصحية بالقرية سعة 24م3، وترميم ورفع كفاءة مركز شباب القرية.

وفى قرية زاوية العوامة، أوضح أنه جارى إنشاء 8 خزانات لتجميع مياه الأمطار سعة 100م3، وخزان تحليل لا هوائي بدون مصرف، ورصف طريق وعمل مطبات صناعية أمام المدارس، لحماية أرواح الطلاب، بطول 1 كم، إضافة إلى إنشاء خزان مياه أرضي بالوحدة الصحية بالقرية سعه 24م3.

وأكد أن قرية أبو مزهود ببراني شهدت إنشاء 3 خزانات لتجميع مياه الأمطار، وصيانة البنية التحتية، ودراسة إنشاء خزان تحليل لا هوائي بدون مصرف.

وتنفذ الإدارة العامة لمشروعات صرف مطروح بوزارة الري فى قرية بهى الدين بسيوة مشروع بتكلفة 4 ملايين جنيه، لعلاج مشكلة الصرف الزراعى بالقرية، ويتضمن شراء وحدتي رفع كهرباء، ومولد لتشغيل الوحدات لرفع المياه من المصارف واستخدامها في الري، وعمل خزانات لتجميع المياه بمنطقه زجان، وإعادة إستخدامه فى الزراعة.

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال تنفيذ الخدمات ومد البنية التحتية بالقرى الخمسة، ووجه بتذليل العقبات بالتعاون مع الجهات المشاركة فى تنفيذ المبادرة فى القطاعات التنموية المختلفة، للإسراع فى التنفيذ وفق المخطط المدرج.