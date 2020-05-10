خروج 11 حالة بعد تعافيها بـ"عزل قها" و190 متعافٍ يغادرون مستشفيات دمياط

واصلت الجهات المعنية استقبال رحلات المصريين العالقين فى الخارج وتطبيق الحجر الصحى على المواطنين العائدين، تزامناً مع استمرار خروج المتعافين من مستشفيات العزل وسط جهود مكثفة لوزارة الصحة لتوفير جميع المستلزمات الطبية والأدوية وأجهزة التنفس الصناعى للمستشفيات والإشراف على بروتوكول العلاج الذى أقرته منظمة الصحة العالمية للمصابين بفيروس كورونا.

فى القليوبية، أعلن مستشفى قها للعزل، تعافى 11 حالة ليرتفع عدد المتعافين إلى 152 شخصاً حتى الآن، بينهم سيدتان مسنتان تعانيان من أمراض مزمنة واثنان من الأطباء، وقالت الدكتورة سعاد حتاتة، رئيس الفريق الطبى، إن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد وصل إلى 152 شخصاً بعد خروج 11 حالة، مشيرة إلى أن المستشفى لا يعانى من عجز فى الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى ولا يوجد أى نقص فى الأدوية والمستلزمات الطبية، ولفتت إلى توفير الوزارة 42 جهازاً للتنفس الصناعى.

وقال مصدر بصحة دمياط إن عدد المتعافين بلغ 190 شخصاً، خرجوا من مستشفيات العزل ومركز التعليم المدنى فى دمياط الجديدة، ووفقاً للمصدر، بلغ عدد الوفيات منذ ظهور الفيروس حتى الآن 37 وفاة بنسبة 95% كانوا مصابين بأمراض مزمنة أو ذات خطورة عالية، وأشار إلى رفع الحظر عن بعض المصانع التى ظهرت فيها حالات كالغزل والنسيج، فضلاً عن إجراء 1500 مسحة لهم ولم تظهر حالات إيجابية سوى الحالات المعلنة مسبقاً التى تقدر بنحو 330 حالة إيجابية منهم 37 حالة وفاة ولفت المصدر إلى وضع نحو 8000 شخص كانوا مخالطين للحالات الإيجابية تحت الحجر الصحى، وإنهاء الحجر بعد انقضاء المدة المقررة والتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

"تمى الأمديد" فى الدقهلية تُصرح بخروج 36 مصاباً بعد تلقيهم العلاج

وفى الدقهلية، أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، عن خروج 36 متعافياً من مستشفى العزل بتمى الأمديد، والمدينة الجامعية وتحولت نتيجة 23 آخرين من إيجابية إلى سلبية، وقال «مكى»، فى تصريح صحفى، إن جميع المرضى بحالة صحية جيدة ويتوالى خروجهم تباعاً فور تحسنهم، وأهابت مديرية الصحة بالمواطنين الالتزام التام بالابتعاد عن الزحام وتعليمات وزارة الصحة فى هذا الصدد.

وأعلن مستشفى إسنا المخصص للعزل خروج ٣ من المصابين ومغادرتهم المستشفى، عقب تحول نتائج تحاليلهم المعملية من إيجابية إلى سلبية، وأوضح المستشفى، فى بيان له، أن المتعافين خضعوا لتحاليل وفحوصات مرتين متتاليتين بواسطة أجهزة الـpcr، وثبت تحول نتائجهم من إيجابية لسلبية على الرغم من أن عدداً منهم كان يعانى من أمراض أخرى مزمنة.

تحول نتيجة 4 حالات من إيجابية إلى سلبية فى بنى سويف

وفى بنى سويف صرح مستشفى العزل بالمدينة الجامعية بخروج 4 حالات تحولت نتيجة تحليلها من إيجابية إلى سلبية، وأكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف أن المحافظة لا تدخر جهداً وتبذل كل ما فى وسعها لمجابهة تداعيات تلك الأزمة ضمن خطة الدولة الشاملة فى هذا الشأن، مشيراً إلى الاستعداد بالشكل المطلوب للتعامل مع أى سيناريوهات محتملة، وتأهب جميع أجهزة المحافظة للقيام بمهامها ومسئولياتها تجاه الأزمة.

واستقبل الحجر الصحى بالمدينة الجامعية فى الإسكندرية، ١٥ مصاباً بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الحالات المحتجزة إلى ٥٣ حالة، وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمى المخصص للعزل، إن الفريق الطبى بالمستشفى نجح فى إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بالفيروس ووضعت الأم طفلها بحالة صحية جيدة.

وصول ٢٩٨ مصرياً من العالقين فى واشنطن لمطار مرسى علم ونقلهم لفنادق الحجر الصحى

وفى البحر الأحمر، استقبل مطار مرسى علم الدولى رحلة طيران قادمة من واشنطن أمس، وعلى متنها ٢٩٨ راكباً من المصريين العالقين فى أمريكا، وهى الرحلة السادسة ضمن رحلات الجسر الجوى التى أقرتها الحكومة المصرية بالتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأكد الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إخضاع جميع الركاب للحجر الصحى بمطار مرسى علم، بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم وتجهيز فرق طبية لمرافقتهم فى فنادق الإقامة المخصصة لهم بالمدينة لإجراء الفحص الطبى اليومى عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يومياً صباحاً ومساءً، والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يومياً طول مدة الإقامة المقررة بـ١٤ يوماً.

وأشار أسامة منير، عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، إلى تخصيص أكثر من عشرة أوتوبيسات سياحية معقمة لنقل الركاب المصريين العائدين من واشنطن إلى فندق الحجر الصحى بمرسى علم، عقب وصولهم منعاً للتكدس وتقسيمهم إلى مجموعات حتى نقلهم إلى مقر إقامتهم بفنادق الحجر الصحى بمرافقة قوة تأمين من سيارات الشرطة، وذلك بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر، لافتاً إلى استدعاء سيارات نقل مخصصة لتحميل حقائب المصريين العائدين عبر طائرة واشنطن وذلك للزيادة غير المتوقعة فى حقائب الركاب، وأوضح عاطف عثمان، مدير أحد الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحى أن فنادق مرسى علم ما زالت تستقبل الرحلات الجوية الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين فى الخارج حيث استقبلت حتى اليوم ما يقرب من ٥٨٠٠ مصرى على متن ٣٢ رحلة طيران استثنائية من عدة دول عربية وأجنبية وأفريقية.

وشن الجهاز التنفيذى لمركز ومدينة التل الكبير حملة تعقيم وتطهير للقرى التابعة للمركز، وقال سعد بغدادى، رئيس المدينة، إن المجلس نظم حملة لتطهير قرى «أبوحليفة، أبوعاشور، والتل الصغير»، مشدداً على مواصلة عمل حملات التعقيم والنظافة والتطهير بشكل مستمر ويومى، كما تم تنفيذ حملة تعقيم وتطهير للمدارس من خلال التنسيق مع الإدارة التعليمية بالتل الكبير قبل تسلم الأبحاث من الطلاب للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وقرر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إنهاء عزل قرية الزعفران التابعة لمركز الحامول بالمحافظة، عقب انقضاء المدة المقررة بـ14 يوماً، وجرى تجديدها 7 أيام أخرى عقب ظهور عدد من الحالات الإيجابية، جرى نقلهم بسيارات إسعاف ذاتية التعقيم إلى مستشفى العزل بمدينة بلطيم، وطوال مدة الحجر وفرت الجهات المعنية جميع الاحتياجات اليومية للأهالى من السلع والأدوية حتى لا يخرجوا من منازلهم.

واستمرت جهود حملة «معاً ضد كورونا» بأسوان، فى أعمال تطهير أماكن ظهور الحالات الإيجابية بالمحافظة، حيث عقمت الحملة مجموعة من مناطق المحافظة المختلفة بجانب جهود تنظيم التجمعات التى تشهد حضوراً كثيفاً من المواطنين مثل مكاتب البريد والبنوك الزراعية والسنترالات ومداخل الأسواق فى مدينة أسوان، وبحسب بيان الحملة، تم تعقيم عمارتين بمنطقة الشيخ هارون وعمارتين فى منطقة الحصايا ووسط المدينة ومنطقة المطحن وشارع المطار والشلال، عقب ظهور حالات مصابة بالفيروس بتلك المنطقة خلال الأيام الماضية بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائى بمديرية الصحة بأسوان، وتم تطهير منازل الحالة المصابة والمنازل المجاورة لها عموماً، كما قامت الحملة بتوزيع الكمامات والقفازات الطبية على المواطنين والمحلات التجارية المجاورة لمكان ظهور الحالات الإيجابية وسياراتهم الخاصة، بجانب توعية المواطنين بالإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع الأشخاص المشتبه فى إصابتهم بالفيروس.