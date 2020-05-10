نقيب الأشراف يهنئ الرئيس بذكرى غزوة بدر

هنأ السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمتين العربية والإسلامية بذكرى غزوة بدر، يوم الفرقان ومصدر العزة والفخر في تاريخ المسلمين.

وأشار في بيان له، إلى أنه ينبغي علينا أن نستمد من تلك الذكرى أعظم درس وهو اليقين والثقة في نصر الله وأنه ما من محنة وإلا ستعقبها منحة إلهية عظيمة، فهي ذكرى ستبقى طاقة أمل ويقين بوعد الله وتأييده ونصره.

وقال السيد الشريف في بيان له بمناسبة ذكرى غزوة بدر الكبري، إن شهر رمضان المبارك هو شهر حافل بالنصر والعزة والفرج لتلك الأمة التي نصرها الله يوم أن كانت تعاني القلة وأعدائها أضعاف أضعاف عددهم ويملكون من العتاد ما يفوق الذي يمتلكه المسلمون، حيث يقول المولى سبحانه وتعالى: "ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين.. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مُسوِّمين".

ولفت إلى أنه يتعين على المسلمين أن يثقوا ونحن في هذه المحنة العظيمة وفي ظل هذا الوباء اللعين كورونا أنه زائل بفضل الله.

ووجه نقيب الأشراف رسالة دعم وتأييد للقيادة السياسية ولأبطال مصر وجيشها العظيم، مؤكداً أننا منذ أيام تذكرنا نصر العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، وما زلنا نواصل تسجيل التاريخ والبطولات والملاحم التي لا تتوقف.

وناشد الشعب المصري أن يكون على قدر المسؤولية والوعي بخطورة المرحلة التي نمر بها وألا نستهين بالخطر والتزام كافة التعليمات والإجراءات الوقائية.