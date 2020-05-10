وفاة 56 مصابا بكورونا في موسكو

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم، تسجيل 56 وفاة جديدة ناجمة عن وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في العاصمة موسكو، في تراجع طفيف مقارنة مع إحصائية أمس السبت، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الوباء في موسكو، إن عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات الـ24 بواقع 56 شخصا، مشيرا إلى أن أصحاب هذه الحالات كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى الوباء.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 1124 شخصا، بعد أن كانت 1066 في الإحصائية السابقة.

وأشار معدل اليوم إلى استقرار نسبي لحصيلة الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في العاصمة الروسية، حيث سجلت في المدينة، حسب الإحصائية المنشورة يوم 7 مايو، 51 وفاة، وفي 8 مايو 54، وفي 9 مايو 58.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي كورونا المستجد في روسيا، حيث سجلت في العاصمة 109740 إصابة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا، حتى صباح الأحد 209688 حالة، بينها 1915 وفاة 34306 حالات شفاء.