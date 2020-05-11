"القوى العاملة": مليون و300 ألف صرفوا "منحة كورونا"

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، استكمال الصرف للمتخلفين عن الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، التى قرّرها الرئيس عبدالفتاح السيسى للعمالة المتضرّرة من فيروس «كورونا»، على 3 دفعات، اعتباراً من اليوم، وحتى 14 مايو الحالى، من خلال 4000 منفذ لهيئة البريد، و600 مدرسة بجميع المحافظات، مشيراً إلى أن فروع البنك الزراعى انتهت، أمس، من صرف الدفعة نفسها.

وقال الوزير فى تصريحات، أمس، إن إجمالى من قام بالصرف من الدفعة الأولى من خلال منافذ البريد، وفروع البنك الزراعى، وشركات المحمول وبنكى الأهلى ومصر، وصل حتى الآن إلى مليون و300 ألف، و156 مستحقاً، وباقى الـ737 ألفاً و168 سيتم الصرف لهم حتى 14 مايو الحالى.

وأوضح «سعفان» أنه بالنسبة لموعد صرف الدفعة الثانية من المنحة، سيتم الإعلان عنه فى وقت لاحق قبل عيد الفطر. وتلقى الوزير تقريراً من مديرية القوى العاملة بالمنوفية، يتضمّن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة لنحو 2258 عاملاً مسجلاً لدى المديرية، بقيمة مليون و129 ألف جنيه، كما تم منح 40 شهادة «أمان» لهذه الفئة بقيمة 20 ألف جنيه.

وأشار عفيفى محمد عفيفى، مدير المديرية، إلى أنه تم صرف 106 آلاف جنيه لنحو 85 عاملاً غير منتظم خلال أبريل الماضى، فى مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية، تمثلت فى صرف 80 ألف جنيه تعويضات عن حوادث الطرق لنحو 16 عاملاً، و12 ألف جنيه منحة رعاية اجتماعية للمواليد لنحو 64 عاملاً، فضلاً عن صرف المبلغ نفسه لـ4 حالات منحة زواج، وصرف 2000 جنيه منحة وفاة أحد الأقارب العمال.

كما قامت المديرية بإيقاف العمل مؤقتاً بخطط التفتيش الدورى المعمول بها بصفة مؤقتة، اعتباراً من 25 مارس الماضى، لحين انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.