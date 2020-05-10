بعد تجسيده في الاختيار.. حكاية الإرهابي "أبو عبيدة"

سردت حلقات مسلسل الاختيار قصصا عن عناصر إرهابية خطرة كانت تنتمي لتنظيم بيت المقدس الإرهابي، منهم من لقي مصرعه في مواجهات مع قوات الأمن، ومنهم من تم ضبطه وإحالته للجهات القضائية، ومن بين هؤلاء المقتولين في مواجهات مع الأمن الإرهابي محمد السيد منصور المُكنى "أبو عبيدة".

ويعتبر هذا التكفيري من أخطر العناصر الإرهابية التي كانت موجودة في مصر، وكان يقود ويتزعم خلية إرهابية استهدفت عددا من المنشآت الحيوية في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وكان مسؤولا بشكل مباشر عن تجهيز السيارة المفخخة التي استهدفت مبنى مديرية أمن القاهرة بباب الخلق صباح يوم 24 يناير 2014.

وتمكنت قوات الأمن من القضاء عليه، عصر يوم الخميس 13 مارس 2014، بعد تبادل إطلاق النار معه في إحدى الحدائق العامة بمنطقة جسر السويس، حيث رصد ضباط قطاع الأمن الوطني تواجده هناك، وتم مداهمة المكان بالاستعانة بعناصر العمليات الخاصة، والتي تمكنت من القضاء عليه.

وأعلن تنظيم بيت المقدس الإرهابي مسؤوليته عن عملية استهداف ديوان مديرية أمن القاهرة، يوم 24 يناير 2014، والذي أسفر عنه وفاة عدد من المواطنين الذين تصادف مرورهم وقت الحادث.