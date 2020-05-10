جنوب أفريقيا: حاجة الدول الأفريقية لإيقاف سداد الديون لمدة عامين

قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، إن الدول الأفريقية بحاجة إلى التوقف عن سداد الديون لمدة سنتين، لمنح الحكومات مساحة مالية لمكافحة جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأوضح رامافوسا الذي ترأس بلاده الاتحاد الأفريقي بتصريحات له خلال اجتماع مع رؤساء دول الجوار لبلاده، وفق بيان صادر عن الرئاسة في جنوب أفريقيا، أنه بالنظر إلى حجم الضرر المتوقع تحتاج الدول الأفريقية إلى إيقاف سداد الديون لمدة عامين، في حين أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي دعما وقف سداد الديون لمدة 9 أشهر.

ووفق اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، تحتاج القارة الأفريقية إلى حزمة اقتصادية طارئة فورية بقيمة 100 مليار دولار، لمكافحة تأثير المرض، ويمكن أن يأتي نصف تلك الحزمة تقريبا عن طريق التنازل عن قيمة فوائد الديون.