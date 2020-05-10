تصوير مشاهد الحلقات الأخيرة من النهاية تنتهي بعد 5 أيام

اقترب الفنان يوسف الشريف من إنهاء تصوير مشاهد الحلقات الأخيرة من مسلسله النهاية مع المخرج ياسر سامي، حيث يتبقى له حوالي 5 أيام وينتهي من تصوير العمل كاملا.

وتدور أحداث العمل فى عام 2120 بالقدس، يحاول مهندس البحث عن حل لأزمة الطاقة والقيود التي يفرضها النظام على الشعب، ولكن يتغير كل شيء حينما يظهر له إنسان آلي مستنسخ منه.

مسلسل النهاية فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته عمرو عبدالجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعي ومحمود الليثي وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبدالوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين.