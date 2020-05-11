شريف دسوقي: بمثل على المسرح بقالي 25 سنة.. والناس فاكراني تراجيدي بس

علق الفنان شريف دسوقي على نجاح دوره في شخصية "عم سباعي" في مسلسل "بـ100 وش".

وقال دسوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، إن دوره ونجاحه وتأثيره في الجماهير جاء فضلاً من الله، معتبرًا أن دوره الكوميدي نجح رغم أنه الأول له على مستوى الاحتراف لأن الجماهير اعتقدت منذ دوره في فيلم "ليل خارجي" أنه ممثل للأدوار التراجيدية فقط.

وأوضح دسوقي أنه منذ ربع قرن رشحه كثير من أساتذته للأدوار الكوميدية، مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن يقوم الفنان بكل الأدوار ولا يحصر نفسه في دور واحد أو شخصية واحدة حتى لا يمل الناس.

وأشار دسوقي إلى أن خبرته الطويلة جاءت من العمل المسرحي في وزارة الثقافة وصندوق التنمية الثقافية وغيرها من المؤسسات الأخرى على مدار سنوات طويلة.

وكشف الدسوقي عن كواليس اختياره لهذا الدور، مؤكدًا أن الفضل يعود في البداية لأحمد عبدالله الذي قدمني للجمهور في فيلم ليل خارجي كبداية والذي شاهدته كاملة أبو ذكري، وبعد خروجها من مشاهدة الفيلم في مهرجان "الجونة" أجرت اتصالاً بأحمد العدل وطلبتني للعمل.

وحول الإفيهات المستخدمة في المسلسل قال الدسوقي إن الإفيهات نابعة من داخله من متابعته لإفيهات الشارع على مدار سنوات مضيفًا: "المخرجة كاملة أبو ذكري طلبت مني استحداث إفيهات زي يا نجومية وفوق العظمة".