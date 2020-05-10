عشرات القتلى من الجيش السوري خلال صد هجوم للجماعات المسلحة بسهل الغاب

أشارت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، إلى مقتل وفقدان العشرات من أفراد الجيش السوري خلال معارك عنيفة في محور سهل الغاب الأوسط، مع جماعات أنصار الدين والحزب الإسلامي التركستاني وحرض المؤمنين وغيرها.

وقالت مصادر مطلعة، إن ضحايا الجيش سقطوا بسبب السيارات المفخخة في منطقة سهل الغاب، أثناء صد هجوم الفصائل المسلحة، الذي كان الأكبر منذ وقف إطلاق النار.

وأوضحت المصادر نفسها، أن هذه المجموعات عمدت إلى توسيع محور العمليات باستخدام عدة راجمات صواريخ من نوع "جراد" مع إدخال مكثف لمنظومات مدفعية "تاو"، التي مهدت لفتح ثغرات في بعض الخطوط الدفاعية لقوات الجيش في محور طنجرة، كما قامت الجماعات المسلحة أيضا، بتفجير سيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان.

ورد الجيش السوري بشكل مكثف على مراكز وتجمعات المسلحين في قطاع جبل الزاوية الأوسط وسهل الغاب الشمالي برمي مركز من المدفعية والصواريخ.

وتكبدت الجماعات المهاجمة خسائر كبيرة، حيث قتل عدد من عناصرها وجرح آخرون.