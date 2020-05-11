تقرير: ترامب يعارض ضم مناطق الضفة الغربية حماية لخطة السلام

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعارض ضم قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق في الضفة الغربية الآن، لأن هذه الخطوة قد تجهض خطة السلام الأمريكية، وفقا لما ذكررته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت الصحيفة، إن تنفيذ مخطط الضم سيغلق الباب أمام تجاوب القيادة الفلسطينية مع الخطة الأمريكية.

وأضافت معاريف، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المرتقبة إلى قوات الاحتلال، تأتي لنقل الموقف الأمريكي إلى المسؤولين في إسرائيل حول مسألة "الضم".

وأشارت الصحيفة، إلى أن الغرض الرئيسي من زيارة بومبيو مطالبة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإقناعه بتأجيل وتعليق مخطط الضم إلى أجل غير مسمى.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أنه على الرغم من تصريحات المسؤولين الأمريكيين بمن فيهم بومبيو نفسه عن أن الضم "قرار إسرائيلي صرف"، سيتعين على حكومة الاحتلال اتخاذه وفقا لسياساتها واستراتيجيتها، إلا أن الرئيس ترامب يعارض الضم.

وشددت الصحيفة على أن ترامب يعتبر أن إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة وسحب القانون الإسرائيلي عليها، سيشكل ضربة قاصمة ستقضي على فرص تنفيذ خطة السلام الأمريكية بمشاركة الطرف الفلسطيني.