"هجرس" تعرض توصيات المجلس الأعلى للجامعات على عمداء الكليات

استعرض مجلس جامعة قناة السويس برئاسة الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة، توصيات المجلس الأعلى للجامعات بجلسته الطارئة وشارك فى الاجتماع الدكتورأحمد زكي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورمحمد شقيدف نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب والمحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة وجميع عمداء الكليات.

وقامت"هجرس" بعرض توصيات الجلسة الطارئة بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي شملت موقف الطلاب الباقون للإعادة أو المتقدمين للامتحان من الخارج بالنسبة لسنوات النقل وكذلك الطلاب المقيدين بكافة الفرق الدراسية بما فيهم طلاب السنوات النهائية المحملين بمواد تخلف من سنوات نقل سابقة ( وفقا لتعريف سنوات النقل بقواعد المجلس الأعلى) حيث يتم تقييم هذه المواد بإعدادهم رسائل بحثية أو اجتيازهم للاختبارات الإلكترونية وفي جميع الأحوال يرصد لهم تقدير مقبول والدرجات التي سيحصلون عليها وفقا لما أوجبته المادة 83 من الائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتضاف للمجموع التراكمي.

وأشارت رئيس جامعة القناة إلى أنة يجوز لطلاب سنوات النقل السابقة تأجيل الامتحانات لهم بعذر مقبول ( إذا لم يكن العذر عن كل المقررات الفصل الدراسي الثاني)، والتقدم لأداء الامتحانات بعد إنتهاء تعليق الدراسة في حالة أبدائهم رغبة بذلك وفي هذه الحالة تحسب لهم كامل الدرجة الحاصلين عليها وتضاف للمجموع التراكمي ولهم أن يختاروا معاملة الطلاب المستجدين وفي هذه الحالة يتم التقييم ناجح أو راسب فقط أما إذا كان العذر عن كل المقررات الفصل الدراسي الثاني يعاملوا معامله طلاب النقل المستجدين.

كما عرضت هجرس لمشروع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وذلك بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ونصها " يجوز أن تتضمن تلك اللوائح تدريس المناهج الدراسية إلكترونيا بنظام التعليم عن بعد ووفقا لطبيعة الدراسة في الكليات المختلفة.