أمير كرارة: الاختيار ضمن الأعلى مشاهدة على "يوتيوب"

أعلن الفنان أمير كرارة عبر حسابة الخاص بـ"تويتر"، أن مسلسل الاختيار، ضمن قائمة الأعلى مشاهدة على اليوتيوب.

وكتب كرارة: "مسلسل الاختيار في قائمة الأعلى مشاهدة على يوتيوب".

مسلسل الاختيار يتناول حياة أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، فيما يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.

مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وإسلام جمال وسيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي ومن إنتاج سينرجي.