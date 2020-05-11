تحذيرات من زلزال مدمر في طهران بعد تسجيل أكثر من 100 هزة ارتدادية

قال رئيس قسم الزلازل في مركز الأبحاث بوزارة الإسكان الإيرانية على بيت اللهي، إنه جرى تسجيل 100 هزة ارتدادية بعد الزلزال الذي ضرب بلدة دماوند شرق العاصمة طهران فجر الجمعة الماضية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشارت مؤسسة المسح الجيولوجي الإيراني، إلى أن زيادة عدد الهزات الارتدادية يقلل من احتمال حدوث زلزال قوي، لكنها حذرت من أنه لا يمكن توقع حركة الصفائح الأرضية خلال الفترة القادمة.

ووقع زلزال الجمعة الماضية على خط مشاء للزلازل، الذي يمتد من شرق طهران وحتى محافظة البرز غرب العاصمة، مرورا بأحياء شمال طهران وبطول أكثر من 200 كيلومتر.

وحذر رئيس منظمة إدارة الأزمات في طهران رضا كرمي في تصريح لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، من أن خط مشاء للزلازل بات نشطا وستستمر حركته، وأن هناك احتمالا لوقوع زلزال بنسبة 50%.

وأضاف كرمي: "ستنقلب طهران رأسا على عقب إذا ضربها زلزال أقوى من 6.5 درجات، وسوف لن نتمكن من إيواء أكثر من 20 ألف شخص في الأيام الثلاثة الأولى بعد هكذا هزة، وسنكون بحاجة إلى مساعدات دولية كبيرة، ومناطق سكنية في العاصمة طهران ستقع تحت أنقاض هائلة".