 أعضاء في الكونجرس الأمريكي يهددون الأردن إن لم يسلم أحلام التميمي

حذر 7 أعضاء جمهوريين في الكونجرس الأمريكي، الأردن، من أن الولايات المتحدة تتجه إلى فرض عقوبات على عمان، ما لم تقدم على تسليم المواطنية الأردنية فلسطينية الأصل أحلام التميمي لواشنطن، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن الأعضاء السبعة وجهوا في 30 أبريل الماضي رسالتهم التحذيرية إلى سفير الأردن لدى واشنطن، ونشرتها جمعية الضغط السياسي EMET الموالية لإسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن أهمية هذه الرسالة تكمن في أن كاتبها هو عضو الكونجرس الجمهوري جريج ستيوب، عن ولاية فلوريدا، ووقعها أعضاء بالكونجرس مشهورون بصلتهم الوثيقة بإدارة ترامب.

وأطلق سراح التميمي، التي تحمل الجنسيتين الفلسطينية والأردنية في صفقة عام 2011، حيث تتهمها إسرائيل بتدبير تفجير مطعم بيتزا في مدينة القدس، فيما صدر حكم قضائي أردني قبل أعوام يقضي بعدم تسليمها للولايات المتحدة.

وضغطت الولايات المتحدة في سبيل ترحيل التميمي لأعوام، لكن القانون الذي يسمح لوزارة الخارجية الأمريكية باستغلال الدعم الأمريكي في الضغط لتنفيذ طلبات الترحيل، لم يتم تفعيله حتى أواخر العام الماضي.