رئيس البرلمان الليبي يشكر قبائل السلوم على استضافة العالقين

قال عز العمدة من عواقل قبيلة المعابدة بالسلوم إن المستشار عقيله صالح رئيس البرلمان الليبي تواصل معي هاتفيا، اليوم، وقدم الشكر والتقدير لأهالي مطروح في تعاملهم مع أزمة الأسر والعائلات من الأشقاء الليبيين العالقين في مصر، بعد صدور قرار الحكومه الليبية بمنع الدخول عبر منافذها البرية والبحرية والجوية منذ ما يقارب من الشهرين بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف "العمدة" في تصريح خاص لـ "الوطن" أن رئيس البرلمان الليبي أكد خلال الاتصال على عمق العلاقات التاريخيه بين الشعب المصري والشعب الليبي الشقيق، بينما أكدنا له أن جميع ماقمنا به هو من واجبنا تجاه الأشقاء الليبين، وليس لنا فضل في ذلك، والفضل كله لله، وهذا هو حقهم علينا وواجبنا المؤكد تجاههم، قائلا :"حفظ الله مصر وليبيا ووفق القيادة السياسية إلى مافيه الخير للبلاد والعباد، وتحيا مصر وعاشت ليبيا حرة مستقلة".