نجاح العملية التانية بمساعدة سامح وفتحي.. في الحلقة 17 من بـ100 وش

ذهبت نجلاء لمدرية الأمن للتحقيق معها بعد نجاح العملية الأولى بما أنها الممرضة المقيمة للمتوفي صاحب القصر الذي كانت تعمل لديه، وسهلت مع باقي العصابة عملية الحصول على بطاقته والاستيلاء على أمواله بأحد البنوك، في الحلقة السابعة عشر من مسلسل بـ100 وش.

تماسك نجلاء أمام المحقق جعلها خارج دائرة الاشتباه

ونفذت نجلاء خلال التحقيق معها تعليمات سكر وعمر، واستطردت قائلة إن من تطلع على بطاقة المتوفي صاحب القصر سيدة من التعداد السكاني مما جعلها خارج دائرة الاشتباه واعتبرها المحقق بأنها فتاة سازجة سهل خداعها.

عودة نجلاء لباقي العصابة وتنفيذ العملية الثانية

بعد إتمام المهمة الأولى كان أفراد العصابة بحاجة لأموال للترتيب للعملية الجديدة، ولم يكن أمامهم سوى نصيب نجلاء التي وافقت، ولكن تلك المرة كانت بمساعدة سامح وفتحي للقيام بدور أصحاب معرض سيارات، وإقناع الزبائن لشراء سيارات حديثة وهي بالأصل سيارات مؤجرة.

وجرت العملية الثانية بنجاح، واقترحت سكر على الفور عملية جديدة.

مسلسل بـ100 وش

بطولة أسر ياسين ونيللي كريم وإسلام إبراهيم، دنيا ماهر وزينب غريب ومن إخراج كاملة أبو ذكرى.