النواب: "عجينة" مُحال للجنة القيم في 3 وقائع وما فعله في شربين لا يصح

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن ما فعله النائب إلهامي عجينة في مستشفى شربين الأمس لا يصح خصوصا وأن مجلس النواب من الصفوف الأولى الداعمة والمقدرة لما يقوم به الأطباء من أجل الشعب المصري في ظل أزمة فيروس كورونا "مقدرين لدور الأطباء التاريخي هذه الفترة ونعتبرهم تاجا فوق رأس الدولة المصرية، لم يتخاذلوا ولم يتحدثوا عن مقابل وبدل عدوى ولكن نظروا للدور التاريخي لحماية المصريين".

وأضاف حسب الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، "لو كانت صدرت أي إساءة من أي مواطن عادي نعتذر للأطباء المصريين"، مؤكدا أن الدور الرقابي يمارسه المسؤولون ومجلس النواب، "ولكن في فرق إني أمارس الرقابة أو أفتعل وأعمل خناقة واللي عمله النائب ده غير مقبول خصوصا حينما يتكرر من نفس النائب في أكثر من مرة وأكثر من موقف وأكثر من مصلحة حكومية".

وتابع حسب الله: "مع تقديري الكامل لزميلي النائب إلهامي عجينة ما كان يجب التعامل بهذه الحدة وهذا الأسلوب غير المناسب في التعامل مع أطباء مصر حتى لو كان هناك تقصير.. التقصير إثباته له طرق أخرى غير معاملة الأطباء على أنهم موظفين عندي، بالعكس مع الدور التاريخي الذي يقوم به الأطباء حتى مع وجود تقصير وملحوظة يجب أن تبدى بشكل محترم ويتم مخاطبة المسؤولين".

واستكمل حسب الله أن الدولة المصرية لا تداري ولا تتجاهل وتحاسب أي مقصر في أي مكان ولكن في هذا التوقيت يجب أن نكون داعمين للجيش الأبيض وأطباء مصر ومعاونيهم من الأطقم الطبية، وبنقولهم شدوا حيلكم وإحنا مقدرينكم، وهذا ليس وقت لتوجيه الأطباء بأي مستشفى بمصر.

وكشف حسب الله أن لجنة القيم لم تتخذ قرارا بخصوص النائب إلهامي عجينة، "اللجنة محال لها أكثر من موضوع ولم تبث في الواقعة وهذا ليس حفظا للواقعة ولجنة القيم يجب أن ترد إيجابا أو سلبا ولكنها لم ترد حتى الآن".

وأشار حسب الله إلى أن النائب له حوالي أكثر من 3 وقائع واحدة في وزارة البترول والأخرى حينما تلفظ ألفاظا لا تليق والثالثة في وزارة أخرى، "أتمنى يهدى.. والرقابة ليست معناها تعليق المشانق للناس وندور للناس على مشاكل ولكن الرقابة تعني مد يد العون للمساعدة، ولو ثبت تقصير يتم المحاسبة بالقانون وليس باللوم والتوبيخ".