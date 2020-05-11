بعد تصدره "التريند"..عمرو سعد لـ"الوطن": مشاركتي في الاختيار واجب وطني

"لم أتردد للحظة في الموافقة على الظهور في مسلسل الاختيار"، بتلك الكلمات أرجع النجم عمرو سعد أسباب قبوله المشاركة كضيف شرف في حلقتين من مسلسل "الاختيار"، اللذين تصدر بهما "تريند" موقعي "تويتر" و"جوجل" إثر انهيال عبارات الإشادة من الجمهور المصري والعربي على أدائه وظهوره، بخاصة أنه متغيب عن المشاركة في الموسم الرمضاني لهذا العام.

وقال سعد، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، إنه يعتبر مشاركته في "الاختيار" واجب وطني، لما يحمله المسلسل من رسالة غاية في الأهمية، مفادها تثمين بطولات شهداء الجيش المصري ورفع معدل الوعي عند المصريين، بحسب قوله.

وأضاف: حينما حدثني المخرج بيتر ميمي بشأن مسألة مشاركتي، لم أتردد للحظة في قبول هذه المهمة، لا سيما أن قضية الخطاب الديني والإرهاب تشغل تفكيري منذ أعوام طويلة، وأرى أن هناك واجباً يقع على كاهل الفن تجاه الجيش المصري، وهي مسألة غاية في الأهمية.

مسلسل "الاختيار" من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، أحمد فؤاد سليم وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد رجب، إياد نصار، آسر ياسين، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز وغيرهم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.