مصممة رسومات تحكي كواليس إعلان مستشفى "أبو الريش"

إعلان يحكي قصة أبو الريش والأطفال، برسومات "انيميشن" وأغنية لفريق "كايروكي"، ليحكي قصة مستشفى تستقبل المرضى من الأطفال من كل أنحاء مصر منذ سنوات وتقدم العلاج بالمجان.

وقالت مريم الرويني مصممة رسومات الإعلان، إن "كايرو فور ايديس" تواصلوا معهم قبل عدة أشهر وقالوا أنهم يريدون عمل إعلان لمستشفى أبو الريش، نظرا لما تقدمه من خدمات وقلة التبرعات الموجه لها وكان الهدف عمل الإعلام كعمل خيري.

وتابعت "الرويني"، في حديثها لـ"الوطن" أنهم كانوا متواصلين بالفعل مع "كايروكي" وسجلوا معهم أغنية، موضحة أن الإعلان كان فكرة مبدأية مكتوبة وعرضها هشام اللبان عليهم وشرح لهم الفكرة وبدأ الفريق في تطورها معه للوصول للشكل النهائي،

وأوضحت أنها كانت مصممة الرسومات وعلياء محمد وهبي وعاصم كمال يحركون الصور، مشيرة إلى أنها قامت بتجربة عدة أساليب style حتى توصلوا للشكل النهائي، وبعدها تم عمل storyboard وبدأنا نشتغل.