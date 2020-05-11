"الكهرباء": ربط مرسى علم بالشبكة القومية إنجاز كبير

قال أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن ربط مرسى علم بالشبكة الكهربائية القومية يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية لتوصيل الطاقة الكهربائية في كل مناطق الجمهورية بأكملها وهو يؤكد على الاهتمام بتنفيذ المشروعات القومية والاستراتيجية بعيدا عن الظروف التي يمر بها العالم كله ومصر بمناسبة فيروس كورونا وفي نفس الوقت تحقق التنمية بأنواعها في المنطقة، خصوصا أن مرسى علم منطقة واعدة والبحر الأحمر بشكل عام.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، أن توصيل التيار الكهربائي في هذه المناطق في السابق كان من خلال محطات توليد ديزل والتكلفة سنويا تصل لأكثر من 270 مليون جنيه ويتم توفير هذه المبالغ اليوم، بالإضافة للاستمرارية والاستقرار في التغذية الكهربائية.

وكشف حمزة أن خط الكهرباء من القصير لمرسى علم وحتى برنيس تكلفته تصل لميار جنيه مصري لتوصيل الكهرباء على مسافة 295 كيلو مترا، مشيرا إلى أن التوصيل من خلال الشبكة القومية يعني أنه في حال زيادة الأحمال لا يكون هناك أي اختلاف في التيار الكهربائي.

واستكمل حمزة أن الخط استغرق 6 شهور لإنهائه وهو إنجاز كبير، ولأول مرة في التاريخ مرسى علم يتم تغذيتها من الشبكة القومية، مشيرا إلى الساحل الجنوبي الشرقي للبحر الأحمر جارٍ العمل به قريبا، وسيتم الإعلان عن الخط قريبا ونحتفل به لاستكمال كل الأعمال الخاصة بهذا الخط.