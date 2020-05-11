مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد اتجاه في الحكومة لفرض حظر شامل

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، التصريحات المنسوبة له بشأن فرض الحكومة لحظر شامل كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا، والتي تم تأويلها على حد وصفه.

وأكد "عوض الدين" أن تصريحاته في إحدى المداخلات التليفزيونية، كانت عن حديث رئيس الحكومة الأخير حول إمكانية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة حال عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية من الفيروس، إلا أنه البعض فهم كلامه بطريقة خاطئة، مؤكدا أنه لا نية أو اتجاه لدى الدولة لفرض حظر شامل.

وكان مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أجرى مداخلة هاتفيه في أحد البرامج التليفزيونية، أكد خلالها أن فيروس كورونا معدٍ للغاية وعنيف وشرس على مستوى نقل العدوى.

ولفت، إلى أن الدولة قد تضطر لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد على هذا الأمر في كل اجتماعاته: "الوزارة واللجنة تدرس هذا الأمر كل مرة وكل يوم، لتقدير مدى الاحتياج إلى إجراءات أكثر حدة للحد من الحركة، وهذا في خاطر المسؤولين، ويدرسونه، وهناك توازنات شديدة، للتأكد للحاجة إلى أي إجراء آخر حفاظا على صحة واقتصاد الإنسان".