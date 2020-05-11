أسعار العملات اليوم الاثنين 11-5-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط أسعار العملات أمام الجنيه المصري وفق تعاملات صباح اليوم الاثنين 11 مايو الحالي، في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 16.93 جنيه للشراء، و17.07 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 16.92 جنيه للشراء، و17.08 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وسجّل في بنك قناة السويس نحو 4.22 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي نحو 19.30 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجّل نحو 19.29 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، في البنك الأهلي نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه.