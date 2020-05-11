كيلو اللبن السايب بـ14 جنيها.. نشرة أسعار السلع والمنتجات اليوم

سجّلت أسعار السلع والمنتجات الغذائية تباينًا في السوق المصرية، نتيجة زيادة القوة الشرائية مع بداية شهر رمضان، وتزامنًا مع انتشار فيروس كورونا، وترصد "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية للمتابعين والقراء نشرة أسعار السلع الغذائية مثل اللحوم والدواجن والبقوليات والخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان اليوم الاثنين 11 مايو الحالي على النحو التالي:

أسعار البقوليات

تباينت أسعار البقوليات في الأسواق، ليتراوح سعر الفول البلدي بين 30 و33 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو الفول المستورد بين 14 و16 جنيهًا، فيما تراوح سعر العدس بين 12 و14 جنيهًا، وتراوح سعر حمص الشام بين 26 و28 جنيهًا للكيلو، كما جاء سعر كيلو الفاصوليا ليتراوح بين 20 و22 جنيهًا، ووصل سعر كيلو اللوبيا إلى 20 جنيهًا، فيما بلغ سعر فول التدميس 25 جنيهًا.

أسعار الخضروات

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 إلى 5.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو البصل بين 3 إلى 9 جنيهات، كما تباينت أسعار البطاطس بين 2.5 إلى 5 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون بين 12 إلى 16 جنيهًا، وتراوح سعر الفلفل بين 10 إلى 12 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الثوم إلى 15 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الخيار إلى 5 جنيهات.

أسعار منتجات الألبان

وصل سعر كيلو اللبن السايب إلى 14 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو اللبن المعبأ بين 15 و17 جنيهًا، فيما وصل سعر علبة الزبادي البلدي إلى 3 جنيهات، وسعر علبة الزبادي المعبأ إلى 3.5 جنيه.

أسعار اللحوم

استقرت أسعار اللحوم اليوم في الأسواق والمنافذ المخصصة لبيع اللحوم والتي تختلف من منطقة لأخرى، ليتراوح سعر كيلو لحم الكندوز بين 130 وحتى 140 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كيلو المفروم بين 110 وحتى 140 جنيهًا، فيما يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 120 وحتى 140 جنيهًا.

أسعار السمك

جاء سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 27 و45 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كيلو سمك البوري بين 45 إلى 75 جنيهًا، فيما يتراوح سعر الجمبري بين 120 و320 جنيها، ويتراوح سعر الكابوريا بين 25 إلى 230 جنيهًا.

أسعار الطيور والدواجن

جاءت أسعار الدواجن مختلفة، ليتراوح أسعار دواجن المزارع بين 29 و30 جنيهًا، بينما تتراوح أسعار الدواجن البلدي بين 36 و38 جنيهًا، فيما تتراوح أسعار البط بين 32 و46 جنيهًا، ويتراوح سعر البط البلدي بين 55 و60 جنيهًا، وجاء سعر الأوز ليتراوح بين 55 و60 جنيهًا، ويتراوح سعر زوج الحمام البلدي بين 50 و55 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

اختلفت أسعار الفاكهة في الأسواق؛ ليتراوح سعر كيلو الفراولة بين 6 إلى 7 جنيهات، بينما وصل سعر التفاح إلى 25 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو الخوخ بين 12 إلى 15 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الموز إلى 10 جنيهات، وكيلو البرتقال إلى 10 جنيهات.