محافظ أسوان يشيد بالتدخل السريع من وزيرة الصحة بعد دفعها للأطقم الطبية

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالاستجابة والتدخل السريع من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بعد دفعها للأطقم الطبية التي وصلت وبدأت عملها بمستشفى التأمين الصحي لحين إنهاء مشكلة المستشفى الجامعي، وإعادة تشغيلها بكامل طاقتها.

وأكد أن الأطقم ضمت 23 طبيبا من تخصصات مختلفة، كما أنه من المخطط أن تواصل الأطقم الطبية العمل لمدة 14 يوما، حيث سيجرى استبدالها بفريق طبي أخرى بنفس العدد لتصبح المستشفى جاهز لاستقبال المرضى والمترددين من أهالي المحافظة.

وكشف عطية عن أنه التقى بالدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأن شهد اللقاء وضع الحلول العاجلة لمشكلة مستشفى أسوان الجامعي، فيما أعرب وزير التعليم العالي عن دعمه الكامل للمنظومة الطبية في المحافظة.

وأوضح المحافظ أن الفترة القادمة ستشهد حزمة من الإجراءات والقرارات الحازمة داخل مستشفى أسوان الجامعي، بما يصب في صالح أهالي المحافظة، بالإضافة إلى تطبيق بروتوكول العلاج مع أي حالات تظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد لحماية الجيش الأبيض بالمستشفى.

وفي السياق ذاته قامت الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ، باستقبال والترحيب بالأطقم الطبية الوافدة من وزارة الصحة بمستشفى التأمين الصحي بحضور الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة، والذي أكد أنه سيجرى توفير كافة التسهيلات أمام الأطباء الوافدين لأداء دورهم الإنساني تجاه المواطنين، حيث تضم الأطقم مختلف التخصصات الطبية والتي من أبرزها (العظام، وأخصائي مسالك، وعناية عامة، وجراحة، وتخدير).