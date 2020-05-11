الأرصاد: متخرجوش بين الضهر والعصر.. مش عاوزين حد يجيله ضربة شمس

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنّه متوقع أن تشهد مصر موجة حارة بداية من اليوم، إذ تكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ3 درجات.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ الموجه الحارة تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع المقبل: "هتوصل درجة الحرارة العظمى يوم السبت اللي جاي لـ38 درجة مؤية".

وأوضحت أنّه متوقع وجود نشاط للرياح على بعض المناطق المتفرقه من البلاد، وفرص لتساقط الأمطار بداية من الخميس المقبل، على مناطق جنوب البلاد وشمال الصعيد: "هتكون رعدية في بعض المناطق".

وأكدت أنّ درجات الحرارة اليوم تصل إلى 32 خلال الفترة بين الظهر والعصر: "في الفترة يفضل تجنب أشعة الشمس المباشرة، خصوصا أننا صايمين، ومش عايزين حد يصاب بضربة شمس".