التنمية المحلية: 4 محافظات يشملها قرار وقف تراخيص تعلية المباني

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إصدار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من التوجيهات لتنظيم القرارات الصادرة، بشأن إيقاف تراخيص المباني الجديدة أو التعليات للمباني السكنية بالمحافظات لمدة 6 أشهر.

وقال شعراوي، إنّ رئيس الوزراء وجّه بأن تكون القرارات على المباني السكنية التابعة للمواطنين فقط، دون المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والقومية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنّ القرارات تطبق على المناطق بمحافظات القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية"، إضافة لمحافظة الإسكندرية، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات والأحياء السكنية ذات الكثافة السكانية العالية فقط بباقي المحافظات، وطبقا لرؤية المحافظ في هذا الشأن.

كما وجّه شعراوي باستمرار إصدار تراخيص البناء المطلوبة للمواطنين بباقي المدن والقرى والعزب والنجوع على مستوى المحافظة دون توقف.

وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظين، بإعادة فتح الجراجات التي جرى استغلالها لأغراض أخرى، لاستيعاب السيارات، مع دراسة تحصيل مبالغ مالية نظير انتظار السيارات بالشوارع.