لليوم الثالث .. استمرار حملات تطهير قرية أبو خليفة في التل الكبير

أعلن المحاسب سعد بغدادي رئيس مركز ومدينة التل الكبير، أنة تم تنفيذ حملة تطهير وتعقيم كبرى لقرية أبو خليفة لليوم الثالث على التوالى بعد ظهور حالة إيجابية بفيروس كورونا لإحدى السيدات قادمة من الشرقية، وتم نقلها لمستشفى العزل، بالإضافة إلى أعمال تعقيم وتطهير القرى المجاورة ومنها قرية أبوعاشور، وقرية التل الصغير وعزبة الشنواني بالقطاع البحري، وتم تعقيم مختلف الشوارع الداخلية ومداخل المنازل والواجهات، وكذلك المدينة، وأشرف علي حملة التعقيم أحمد الليثي مدير إدارة المتابعة الميدانية والتفتيش، ورأفت محروس الطباخ رئيس قرية أبو عاشور.

وأشار "بغدادي" إلى أنة تم تنظيم حملة النظافة الكبري برئاسة حسني عيسي نائب رئيس المركز والمدينة، وأشرف علي الحملة طلال النمر رئيس الحملة الميكانيكية، ومحمد عبد العزيز رئيس قسم تحسين البيئة، ورضا عبد الغني كبير مشرفي تحسين البيئة، حيث قامت الحملة بالمرور على القرى التابعة للمركز والمدينة والتأكد من رفع القمامة ونظافة الشوارع والميادين.

وأكد رئيس المركز والمدينة أنه يتم عمل حملات التعقيم والنظافة والتطهير المستمرة واستغلال وقت الحظر في التعقيم والتطهير لفترة أخري مسائية وصباحية تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، واستكمالا لحملات التعقيم والتطهير المستمرة بمختلف قطاعات مركز ومدينة التل الكبير.