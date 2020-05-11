وزير التعليم ومحافظ أسوان يبحثان دعم المستشفى الجامعي بعد اكتشاف 20 إصابة كورونا

كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه عقب اكتشاف إصابة 20 حالة بكورونا ببين الأطقم الطبية والتمريض بمستشفى أسوان الجامعي، والتى أدت لإغلاق أقسام هامة بداخل المستشفى لمدة 10 أيام، التقى المحافظ اليوم بالدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال المحافظ إن اللقاء شهد وضع الحلول العاجلة لمشكلة مستشفى أسوان الجامعي، فيما أعرب وزير التعليم العالي عن دعمه الكامل للمنظومة الطبية في المحافظة، وأوضح "عطية" أن الفترة القادمة ستشهد حزمة من الإجراءات والقرارات الحازمة داخل مستشفى أسوان الجامعي بما يصب في صالح أهالي المحافظة، بالإضافة إلى تطبيق بروتوكول العلاج مع أي حالات تظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد لحماية الجيش الأبيض بالمستشفى.