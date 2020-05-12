أطلقتها وزارة الهجرة.. أهداف صفحة شباب مصريون حول العالم

أطلقت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، صفحة Egyptian youth around the world للمواطنين بالخارج، من كل الشرائح والفئات المختلفة، وذلك لمخاطبة هذه الشرائح المتعددة، بما يتطلبه من وعي بخصائص كل شريحة ومتطلباتها.

ونتعرف على أهداف الصفحة كالتالي:

-تطوير لأدوات تواصل وزارة الهجرة مع مواطنينا بالخارج من كافة الشرائح والفئات المختلفة.

-مخاطبة هذه الشرائح المتعددة يتطلب وعيا بخصائص كل شريحة ومتطلباتها.

-مخاطبة شباب المصريين بالخارج من الجيلين الثاني والثالث من خلال تخصيص منصة جديدة لهم، تعمل على إبراز الصورة الجميلة والحقيقية لمصر، والترويج لهذه الصورة التي ربما لم تصل بعد لهذه الأجيال الجديدة من المصريين بالخارج.

-أداة ربط بينهم وبين وطنهم الأم مصروتهدف صفحة Egyptian youth around the world

-أداة تواصل أخرى تهدف لمخاطبة الشباب المصري بالخارج من الجيلين الثاني والثالث، باللغة الانجليزية، وتسعى لربطهم وجدانيا بالوطن الأم.