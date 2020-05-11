البيت الأبيض ينفي عزل نائب ترامب بسب كورونا: التحليل سلبي

نفى ديفن أوميلي المتحدث باسم نائب الرئيس الأمريكي، خضوع نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، للعزلة الذاتية، مؤكدا أنه يتبع جميع توصيات الأطباء، وأنه سيتواجد اليوم في البيت الأبيض، وفقا لما نشره وقع "روسيا اليوم".

وقال أوميلي: "نائب الرئيس بينس، ملتزم بتوصيات الخدمة الطبية في البيت الأبيض، لكنه لا يخضع للحجر، وهو يخطط للتواجد اليوم في البيت الأبيض".

وذكر المتحدث، أن بينس يخضع للفحوصات والاختبارات المتعلقة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، وحتى الآن كانت النتائج سلبية.

في وقت سابق، أفادت وكالة "بلومبرج"، بأن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، عزل نفسه بعد تأكيد إصابة أحد مساعديه بفيروس كورونا.

وأكد البيت الأبيض الأسبوع الماضي إصابة اثنين من موظفيه بفيروس كورونا، وشدد الإجراءات الاحترازية داخل مجمع المقر الرئاسي.

وأحد الموظفين الاثنين المصابين بفيروس كورونا، المتحدثة باسم مايك بينس، كاتي ميلر زوجة ستيفن ميلر مساعد الرئيس دونالد ترامب.