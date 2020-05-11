حملة تنظيف لمنطقة وادي التلعة السياحي بسانت كاترين

قام قطاع محمية سانت كاترين، بشن حملة نظافة بمنطقة وادي التلعة التي تعد إحدى مناطق سياحة السفاري بمدينة سانت كاترين، في استجابة سريعة للمواطنين.

وأكد الدكتور إسماعيل حطب، مدير محمية سانت كاترين، أنه جرى اتخاذ اللازم ورفع جميع المخلفات بالمنطقة، موجهًا رسالة توعية لزائري المنطقة بأهمية الحفاظ على نظافة المكان .

وقال مدير المحمية، إن من أهم قوانين زيارة المحميات الطبيعة، " لا تأخذ شيئا معك ولا تترك شيئا خلفك ولا تترك سوى أثار أقدامك حتي نستمتع كلنا بمحمية سانت كاترين الجميلة"، وأوضح أن الدليل البدوي هو المسؤول عن الرحلة وهو أيضًا المسؤول عن نظافة المكان.